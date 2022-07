Tribunal de Contas do Município cobrou a prefeitura, pedindo explicações sobre a demora na entrega do material

Cidadãos reclamam da dificuldade em conseguir uniformes escolares das crianças em São Paulo. As reclamações são várias e vão desde a dificuldade de encontrar o número certo das roupas até problemas técnicos com o aplicativo utilizado. Na última semana, o Tribunal de Contas do Município cobrou a prefeitura, pedindo explicações sobre a demora na entrega dos uniformes. No ofício, o TCM afirma que alguns estabelecimentos não estão fornecendo as roupas no ato da compra e nem cumprindo o prazo de entrega. O documento, assinado pelo conselheiro Maurício Faria, alega que as lojas estão obtendo vantagens indevidas e afirma: “Isso não estava previsto. Há um número grande de informações. Oficiamos pedindo providências, pois se trata de vantagem indevida para as empresas que podem estar recebendo e importando o uniforme da China. A lógica é que as empresas tenham um estoque básico ou, no máximo, peçam um prazo de dois ou três dias”. Desde o ano passado, a prefeitura de São Paulo adotou o programa Auxílio Uniforme, que concede um crédito de R$ 453,79 para a compra do kit completo do uniforme através do aplicativo Duepay. A expectativa é de que esse programa atende cerca de 650 mil alunos e que tenha um custo aos cofres públicos de mais de R$ 251 milhões.

A assistente administrativo Aline Gouveia tem três filhos matriculados no ensino municipal da cidade de São Paulo e tem enfrentado uma grande dificuldade para conseguir os uniformes escolares das crianças. Aline tenta há cinco meses conseguir o kit completo, mas não consegue. “Eu fui umas cinco vezes comprar e não tinha. A gente vai pegando picado, a numeração de um, a numeração de outro, mas eu não consegui ainda fechar a quantidade do uniforme que é exigido, por exemplo, a jaqueta, a blusa de frio, a calça”, conta. Aline diz também que o formato de aquisição não tem facilitado a compra. “Poderia talvez disponibilizar um cartão para o uniforme, porque aí outras pessoas da família também poderiam, porque na família tem o pai, tem a mãe, tem uma avó, tem outras pessoas responsáveis que podem retirar o uniforme. Isso ficou muito preso a uma pessoa só com aplicativo para poder retirar o uniforme”, diz.

A assistente de Recursos Humanos Pâmela Aparecida também não consegue o uniforme para a filha há anos. “Quando eu consegui acessar, apareceu que o saldo estava expirado. Quera era uma informação que eu não tinha, que o saldo expirava. E, aí, eu acabei não comprando o uniforme porque ela não estava indo para a escola. E, aí, no segundo semestre, informaram que ia cair o valor para comprar o uniforme deste ano, 2022, mas não caiu esse valor, e, no final do ano, informaram que no início do ano iria cair o valor do uniforme, também não caiu. Ela está usando ainda o uniforme que ela tinha em 2020, quando começou a pandemia. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação diz que prestará esclarecimentos ao TCM, afirmou que os créditos para a compra do uniforme estão disponíveis para os familiares utilizarem e que todas as lojas denunciadas, referente ao prazo de entrega, serão convocadas para esclarecimentos.

*Com informações da repórter Camila Yunes