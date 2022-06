Cidade do RJ entra na mira do MP por gasto milionário com shows

A cidade de Cardoso Moreira gastou R$ 2 milhões para contratar artistas como Cláudia Leita, Luan Santana, Naiara Azevedo e Thiago Martins para o evento ‘Expo Cardoso Moreira’

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Luan Santana foi um dos contratados para o evento



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) investiga gastos com artistas em evento na cidade de Cardoso Moreira, no norte do Estado. Contratações milionárias de artistas como Claudia Leitte, Luan Santana, Naiara Azevedo e Thiago Martins para o evento “Expo Cardoso Moreira”, que ainda vai acontecer, estão sendo apuradas pelo órgão em um inquérito civil. Os shows devem acontecer entre 14 e 17 de julho e custaram R$ 2 milhões aos cofres públicos. De acordo com o MP-RJ, recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proibiu que municípios pequenos realizem gastos excessivos com shows. A Justiça também afirma que o gasto previsto seria incompatível com a receita da cidade fluminense.

Segundo o MP, existem deficiências claras nos serviços públicos prestados como Saúde e Educação. As autoridades exigem uma série de explicações por parte do município, entre elas: cópia integral dos processos de contratação dos shows, os contratos celebrados com os artistas, cópia dos comprovantes de pagamentos realizados, fontes orçamentárias dos recursos destinados ao pagamento dos contratos, cópia da receita financeira de Cardoso Moreira nos últimos dois anos e detalhes sobre a receita prevista para o ano de 2022. O órgão também quer saber se houve o emprego de investimentos privados na contratação dos artistas e, caso isso aconteceu, quem são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo patrocínio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga