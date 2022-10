TV Jovem Pan News comemora primeiro aniversário no dia 27 de outubro

Grupo de comunicação também celebra 80 anos neste ano de 2022, sempre se reinventando e levando conteúdos de qualidade para o público

A Jovem Pan completa 80 anos neste ano de 2022, data que fica mais especial com a comemoração de um ano da TV Jovem Pan News no próximo dia 27 de outubro. A TV reforça a renovação permanente do grupo Jovem Pan, a inquietação com modelos estabelecidos e coragem para mudanças, como analisa o CEO do grupo, Roberto Alves de Araújo: “A coroação de um trabalho de estruturação do nosso serviço de vídeo, que culminou com o lançamento da TV Jovem Pan News há um ano, mas por um processo de sete, oito anos, então, a gente já era um sucesso astronômico dentro do digital, nas nossas plataformas digitais, e a gente conseguiu replicar esse sucesso nos canais a cabo também”. Já a produtora executiva da Jovem Pan, Mariana Ferreira, analisa o trabalho de mais de 300 funcionários: “É um time muito aguerrido. Parando para pensar que a gente passa mais tempo aqui do que em casa, com a nossa família em casa, é isso que tem que ser, tem que ser uma unidade, é difícil demais, é complicado, mas a fórmula do sucesso aqui é essa. Uma equipe aguerrida”.

A CEO do grupo Stenna, Carol Vargas, avalia a forte reação do mercado após a estreia da televisão. “Nós aqui somos quem distribui o canal para as operadoras, nós começamos a trabalhar para a Jovem Pan dois meses antes do lançamento. E, em um mês, foi um tempo recorde que nós fizemos o lançamento em todas as operadoras. Dia 27 de outubro do ano passado nós estávamos distribuídos em 100% do território nacional. Todo mundo ficou um pouco preocupado, então sai da rádio e vai para a televisão, como seria essa repercussão, e foi uma repercussão espetacular, a melhor repercussão que eu já vi na história da TV, pelo menos nos 19 anos em que trabalho com isso”, diz.

O apresentador Thiago Uberreich acompanhou todo o processo da rádio que virou TV. “Para mim, é uma honra estar acompanhando todo esse processo do rádio, da internet e para a televisão. Os números mostram que a Jovem Pan está no caminho certo, e os resultados são sempre positivos”, diz. Wanderley Nogueira destaca que o esporte se reinventa sempre com destaque na programação da Jovem Pan. “Muita gente disse ‘esse negócio não vai pegar, não vai colar. Rádio é rádio, não inventem’. Só que o grupo continua inventando com muita criatividade, o que fez ao longo de todas essas décadas. E, aí, a coisa veio prosperando. O YouTube é um sucesso, Transmissões de futebol mostrando o rosto do narrador, do comentarista, do repórter: ‘Esse é um outro negócio que não tem jeito. Não vai pegar’. Pegou para valer”, declara.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos