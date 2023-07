Ciro Nogueira critica projeto do governo para encerrar saque-aniversário do FGTS

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que iniciativa é uma ‘sacanagem’ contra o trabalhador

Pedro França/Agência Senado Senador Ciro Nogueira critica projeto do governo para acabar com saque-aniversário do FGTS



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou neste domingo, 30, a intenção do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de encerrar o saque-aniversário do FGTS, criado pelo governo Jair Bolsonaro (PL). No Twitter, Ciro disse que a medida tem por objetivo impedir que o trabalhador use o próprio dinheiro em momentos de dificuldades financeiras. “Acabar com o direito do saque-aniversário do FGTS é impedir o trabalhador, que ganhou aquele dinheiro com muito suor, de decidir como e quando gastá-lo. A medida criada pelo governo Bolsonaro dava ao dono do recurso a possibilidade de, em um momento de dificuldade financeira, sacar, no mês do seu aniversário, parte do fundo de garantia e se livrar de dívidas. Isso é liberdade! Um dos princípios básicos da direita que faz do cidadão dono de si e do seu próprio dinheiro. Agora, com o governo do presidente da democracia relativa, sabe como é, né? O Estado pode tudo, inclusive decidir quando e como você deve gastar o seu dinheiro. Vou defender que nós, Progressistas, impeçamos mais esse absurdo e estejamos unidos em defesa da liberdade de escolha do trabalhador acima de tudo”, escreveu na publicação. No sábado, 29, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou ao Estadão que o saque-aniversário do FGTS é uma “sacanagem” contra o trabalhador e que deverá enviar ao Congresso Nacional em agosto um projeto de lei, em fase final de avalição, para acabar com a iniciativa.

