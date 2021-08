Ciro Nogueira rebate provocação de Lula em postagem nas redes sociais

Petista afirmou que o ‘casamento’ entre o ministro e Bolsonaro duraria pouco; chefe da Casa Civil rebateu: ‘não devemos desprezar nem criticar as coisas que não conseguimos conquistar’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Nogueira citou a fábula “A raposa e as uvas”, dizendo que ela deixa "lições que são sempre sábias e úteis por toda a vida"



Em tom misterioso, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 19, para rebater a fala do ex-presidente Lula sobre a sua união com o atual presidente, Jair Bolsonaro. Ele usou a fábula “A raposa e as uvas”, dizendo que ela deixa “lições que são sempre sábias e úteis por toda a vida”. Segundo o ministro, a moral da história é de que “não devemos desprezar nem criticar as coisas que não conseguimos conquistar”. Pessoas próximas a ele conseguiram decifrar a charada e apostam em uma resposta ao petista que, na quarta-feira, disse que o “casamento” entre Ciro e o presidente Bolsonaro duraria pouco. Nesta sexta-feira, 20, Lula segue em viagem pelo Nordeste brasileiro. Ele foi recebido no Maranhão pelo governador Flávio Dino. Ao todo, o ex-presidente e lideranças do Partido dos Trabalhadores vão visitar seis Estados da região até 26 de agosto.

– Estas uvas estão muito azedas, e podem manchar-me os dentes; não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim. E, dito isto, foi-se embora. MORAL DA HISTÓRIA: Não devemos desprezar nem criticar as coisas que não conseguimos conquistar. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 20, 2021

*Com informações do repórter Fernando Martins