Ciro Nogueira se reúne com Fux e pede que encontro entre chefes de Poderes seja remarcado

Ministro-chefe da Casa Civil publicou uma foto ao lado do presidente do STF segurando a Constituição Federal e defendeu a harmonia entre os Poderes

Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministro Luiz Fux em audiência com Ministro-Chefe da Casa Civíl da Presidência da República Ciro Nogueira



O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, nesta quarta-feira, 18. O encontro ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que pediria a abertura de um processo de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso no Senado. Em nota, o STF informou que Fux se reuniu por cerca de 30 minutos com Ciro Nogueira para conversar sobre a importância do diálogo entre os Poderes. Na ocasião, o ministro pediu para que seja remarcada a reunião entre os chefes de Poderes, que foi desmarcada por Fux após críticas do presidente Jair Bolsonaro aos ministros da Corte. O presidente do STF, por sua vez, respondeu que vai reavaliar a questão e, quando for definida uma nova data para o encontro, ele informará ao colegiado.

Após a reunião, Nogueira publicou uma foto ao lado de Fux nas redes sociais, segurando a Constituição Federal, e defendeu a harmonia entre os Poderes. “No encontro com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, consenso sobre o que nos une a todos: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Brasil, o nosso futuro, a harmonia entre os Poderes, sintetizados no símbolo que é a nossa Constituição”, escreveu. Mais cedo, o presidente do STF também se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O parlamentar afirmou que “a democracia não pode ser questionada como vem sendo” e criticou o extremismo e radicalismo.