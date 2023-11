Claudio Castro afirma que ‘há indícios’ de envolvimento de milicianos em morte de policial militar no Rio

Vanessa Lobão foi morta a tiros na noite desta sexta-feira, 24, na porta de casa; ela trabalhava na investigação de milicianos e contraventores

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro afirmou que não deixará que policiais corram risco e fiquem à mercê da 'bandidagem'



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, lamentaram a morte de uma policial militar na zona oeste do Rio de Janeiro. Vanessa Lobão foi morta a tiros na noite desta sexta-feira, 24, na porta de casa em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Ela atuava na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar e trabalhava em um setor dedicado à investigação de milicianos e contraventores. Cláudio Castro afirmou que há indícios de que o assassinato tinha sido cometido por esses criminosos que atuam na região. Ele prestou solidariedade à família e determinou celeridade nas investigações. “Não deixaremos que policiais, que fazem o seu trabalho bravamente, corram risco e fiquem à mercê dessa bandidagem”, declarou.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também lamentou assassinato pelas redes sociais e disse que a Polícia Federal vai ajudar na investigação do caso. Vanessa Lobão estava na corporação há 10 anos. O Disk Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem a identificar os suspeitos do crim. Desde o início do ano, 52 agentes de segurança foram mortos no Rio de Janeiro. Entre eles, 46 eram policiais militares.

*Com informações da repórter Karoline Meira