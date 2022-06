Cláudio Castro tenta evitar candidatura de Crivella ao governo do RJ

Governador do Rio de Janeiro também não deve apoiar o ex-prefeito em uma eventual candidatura ao Senado Federal

Reprodução / Twitter @GovRJ Cláudio Castro durante entrevista coletiva do governo do Estado do Rio de Janeiro



O governador Cláudio Castro articula maneiras de barrar uma eventual candidatura de Marcelo Crivella (Republicanos) ao comando do Estado do Rio de Janeiro. Funcionários do alto escalão do governo atual, consultados pela Jovem Pan, também rechaçaram a possibilidade do apoio à candidatura do ex-prefeito ao Senado Federal. Pessoas próximas a Crivella chegaram a especular a candidatura do pastor ao Palácio Guanabara. Entretanto, o rumor gerou desconforto no governo, que teria proposto apoio à eleição no Senado e mais cargos e espaço ao Republicanos em um eventual segundo mandato, caso Castro seja reeleito.

No entanto, os funcionários ligadas ao governador descartaram a possibilidade de apoio a Crivella e confirmaram que o candidato do governador do Rio de Janeiro ao Senado Federal é o atual senador e ex-jogador Romário. Ambos fazem parte do mesmo partido, o PL, que também é a legenda do presidente Jair Bolsonaro. Apesar da recusa, a possibilidade de abertura para eventuais apoios fora do partido não foi descartada. Isso porque Cláudio Castro tem se notabilizado por uma ampla aliança para tentar a reeleição ao governo e, entre 92 municípios do Rio de Janeiro, teria o apoio de mais de 80 prefeituras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.