Caio Paes de Andrade será anunciado nesta segunda como novo presidente da Petrobras

Petroleiros são contra a indicação e organizam um protesto em frente à sede da estatal

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O novo presidente deve ser anunciado nesta segunda sob protestos dos petroleiros



O ex-secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, será anunciado como novo presidente da Petrobras ainda nesta segunda-feira, 27, segundo informaram pessoas ligadas à estatal consultadas pela Jovem Pan. O Conselho de Administração da compania vai se reunir para avaliar o postulante ao cargo, pois ele ainda precisa ser nomeado conselheiro para então ser alçado à presidência. A indicação do nome do novo CEO foi feita no mês passado pelo Ministério de Minas e Energia e, com a renúncia de José Mauro Coelho, criou-se um atalho para acelerar a chegada de Paes de Andrade ao topo da empresa. A troca de comando não tem sido bem aceita pelos petroleiros, que pretendem protestar na sede da empresa, localizada no centro do Rio de Janeiro.

Os trabalhadores alegam que a indicação vai contra o estatuto da empresa e também feriria a Lei das Estatais, mas o Comitê de Elegibilidade , que faz parte da governança do compliance da empresa, não colocou nenhum obstáculo para a entrada do ex-secretário. Dos quatro votantes, apenas um foi contrário à nomeação. O Comitê ainda entrou em contato com o indicado para falar sobre a política de paridade de preços e se havia a intenção de modificá-la. Por escrito, Paes de Andrade esclareceu que não recebeu nenhuma orientação da União, ou de outro acionista, para promover uma alteração nesta política.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.