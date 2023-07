Cobertura vacinal contra Covid-19 está em 20% em São Paulo

Visando estimular e ampliar a imunização na capital, autoridades farão ações de vacinação em estações de trem e metrô e terminais de ônibus

Tânia Rêgo/Agência Brasil Mais de 1,4 milhões de pessoas entre 18 e 59 anos já receberam a dose bivalente do imunizante



As autoridades de saúde da cidade de São Paulo estão preocupadas com a baixa cobertura vacinal contra a Covid-19. Mesmo com registros menos graves do que no início da pandemia, a situação ainda gera alerta. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostram que mais de 1,4 milhão de pessoas entre 18 e 59 anos já receberam a dose bivalente da vacina contra a Covid-19, o que representa mais de 20% da população. Já para pessoas acima de 60 anos, mais de 62% já receberam a dose, com mais de 1,2 milhão de doses aplicadas. Até o dia 4 de agosto, a SMS está organizando ações de vacinação em estações de metrô, trem e terminais de ônibus. Também estão sendo aplicadas vacinas contra a influenza. Desde abril, 3,2 milhões de doses do imunizante foram aplicadas, o que representa uma cobertura de 44,6% da população da capital paulista.

*Com informações do repórter David de Tarso