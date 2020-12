Cobrado por auxílio, Bolsonaro diz que endividamento chegou ao limite

Presidente foi à praia na terça-feira, 30; ele também criticou a política de lockdown

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/12/2020 Bolsonaro decidiu passar o Ano Novo no Guarujá, no litoral paulista, e está hospedado no Forte dos Andradas



O presidente Jair Bolsonaro, que está passando a semana de Réveillon no litoral de São Paulo, foi à praia nesta quarta-feira, 30. Ele cumprimentou e conversou com apoiadores que estavam na faixa de areia do Canto do Forte, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. O encontro foi transmitido em uma live, nas redes sociais do presidente. Ao falar sobre o auxílio emergencial, Bolsonaro disse que é cobrado pela renovação do benefício, mas que “a capacidade de endividamento chegou ao limite”.

O presidente voltou a dizer que a política de lockdown não deu certo e rebateu as possíveis críticas que poderia receber por causa da aglomeração na praia. Bolsonaro decidiu passar o Ano Novo no Guarujá, no litoral paulista, e está hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar que, desde o início do mandato, tem sido utilizada pelo presidente para períodos de descanso. Ele volta a Brasília na próxima segunda-feira, 4 de janeiro.

*Com informações do repórter Vinícius Moura