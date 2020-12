Bolsonaro anuncia MP que aumenta salário mínimo para R$ 1.100 em 2021

Presidente usou redes sociais para anunciar que vai assinar Medida Provisória para salário mínimo de trabalhadores do setor público, privado e para pensões e aposentadorias

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/12/2020 Presidente anunciou Medida Provisória nesta quarta



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 30, que vai assinar uma Medida Provisória que aumenta o salário mínimo em 5,26% em relação ao valor atual. Com isso, o valor recebido por funcionários do setor público, privado, pensionistas e aposentados passará de R$ 1.045 para R$ 1.100 a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O valor está acima dos R$ 1.088 previstos pelo governo federal na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Congresso em 16 de dezembro. Descontando a inflação projetada para 2020, de 4,11%, o aumento real no salário mínimo dos brasileiros será de 1,2%. Segundo estimativas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), mais de 27 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo por mês no país.