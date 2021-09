Cobrança de pedágio por quilômetro rodado será diferencial em leilão da Dutra

Proposta é que portais façam a leitura da placa do veículo e o motorista pague a tarifa proporcional posteriormente; motociclistas ficarão isentos da cobrança por determinação do presidente Jair Bolsonaro

NILTON CARDIN/ESTADÃO CONTEÚDO Portais instalados na via Dutra farão a leitura da placa do veículo e o sistema pelo qual o motorista irá pagar a tarifa posteriormente



A Rodovia Presidente Dutra terá cobrança de pedágio por quilômetro rodado. O modelo faz parte do edital de concessão da estrada federal, marcado para o dia 29 de outubro. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, espera grande disputa do setor privado pelo gerenciamento da ligação de São Paulo ao Rio de Janeiro. “Ela será a primeira rodovia federal que vai estar no modelo que chamamos de free-flow, usuário vai pagar um valor proporcional ao que ele vai utilizar da infraestrutura. Atualmente, se você vai usar 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros você vai pagar o mesmo valor que outros usuários”, explica. A empresa vencedora do leilão definirá a tecnologia de cobrança. Os portais instalados na via Dutra farão a leitura da placa do veículo e o sistema pelo qual o motorista irá pagar a tarifa posteriormente, mas as cabines manuais deverão ser mantidas.

“A chegada de Guarulhos não vai ser diferente, ele vai pagar proporcional ao que usou. Sabemos que tem um trânsito urbano muito grande e há um zelo para que a gente garanta que o usuário do município tenho um tratamento diferenciado, é previsto também desconto para o usuário frequente”, acrescenta. Os motociclistas ficarão isentos da cobrança de pedágio na futura concessão da Via Dutra, atendendo a uma promessa do presidente Jair Bolsonaro nas rodovias federais.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos