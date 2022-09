Coligação partidária de Lula manifesta a Moraes preocupação com violência política nas eleições

Senador Randolfe Rodrigues, coordenador da campanha do petista na região Norte, pediu medidas que garantam a segurança da população brasileira na semana que antecede o pleito

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas de intenção de votos para a Presidência da República



A coligação Brasil da Esperança, ligada ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou uma petição para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando a criação de um canal para receber denúncias de casos de violência política. O encontro entre o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral com o senador Randolfe Rodrigues (Rede), que coordena a campanha de Lula na região Norte, ocorreu na sede STF. O parlamentar, que esteve acompanhado do conselho político e jurídico da coligação, falou a Moraes que está preocupado com episódios de violência na semana que antecede a disputa eleitoral. Randolfe mencionou medidas que o TSE poderia tomar para garantir a segurança dos brasileiros. “O ministro nos antecipou que já está tomando todas as medidas necessárias, com as forças policiais militares dos Estados, com as polícias civis dos Estados e com as Forças Armadas, em contato direto para garantir o exercício democrático das manifestações no curso desta semana e, em segundo lugar, para garantir o exercício livre e democrático da manifestação do voto no dia 2 de outubro”, afirmou o senador.

O observatório da violência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou um levantamento indicando aumento do número de casos de violência contra lideranças políticas entre as eleições de 2020 e 2022. De acordo com o estudo, em 2020, ano de eleição municipal, foram registrados 174 casos. Já neste ano de 2022, somente entre janeiro e julho, o número de casos chega a 214, o que representa um aumento de 23%. Randolfe Rodrigues classificou esta eleição como atípica e atribuiu a violência ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. “Tem um lado, sobretudo o lado que está no Palácio do Planalto, que propaga o ódio, o terror, e temos nós, sobretudo da Frente Brasil da Esperança”, comentou.

Ainda segundo o senador, neste ano, o ministro Alexandre de Moraes deverá fazer um pronunciamento à nação na véspera do primeiro turno das eleições, no próximo dia 2 de outubro, no qual pedirá paz entre os eleitores. Por precaução, o governo do Distrito Federal deve fechar a Esplanada dos Ministérios no dia das eleições. Autoridade da segurança pública temem, inclusive, que manifestantes possam depredar a Praça dos Três Poderes. A Esplanada já foi alvo de forte esquema de segurança nas manifestações do dia 7 de setembro deste ano, quando teve o trânsito de veículo proibido. Atiradores de elite também ficaram posicionados em locais estratégicos, e os participantes dos eventos foram revistados por policiais antes de acessar o local.

*Com informações da repórter Marília Sena