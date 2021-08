Com 31 milhões de visitantes, turismo dá sinais de recuperação na Flórida

Única diferença é que, agora, esses turistas são, na maioria, internos — ou seja, os norte-americanos estão viajando dentro do próprio país

O setor do turismo no Flórida, nos Estados Unidos, voltou a comemorar. Após quase um ano e meio da pandemia, o Estado observa um movimento de turistas semelhantes ao registrado antes da Covid-19 — cerca de 31 milhões de visitantes. Embora a variante Delta seja uma preocupação para as autoridades e boa parte da população, a Flórida teve uma pequena recuperação no setor neste segundo trimestre, que compreende os meses de junho, julho e agosto de 2021. Segundo o relatório do Conselho do Turismo do Estado, a indústria vem recuperando quase o mesmo número de visitantes de antes do coronavírus. A única diferença é que, agora, esses turistas são, na maioria, internos — ou seja, os norte-americanos estão viajando dentro do próprio país. Se comparado ao período pré-pandemia, a melhoria foi de 16,3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 223%. Com isso, a Flórida já lidera a lista de Estados norte-americanos que estão recuperando a economia. A recuperação é liderada, principalmente, por Miami e Orlando — onde ficam os vários parques de diversão, como a Disney.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano