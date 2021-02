Com abstenção de 7,69%, 2ª fase da Fuvest tem redação sobre ‘mundo fora de ordem’

Nesta segunda-feira, 22, os candidatos vão responder às questões específicas de cada curso; a primeira lista de aprovados na Fuvest 2021 será divulgada no dia 19 de março

Estadão Conteúdo Para a segunda fase, as regras continuaram iguais: uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel e menor tempo de permanência no local



Tentando uma vaga no curso de estatística, o Salomão Bueno foi um dos primeiros a deixar a prova da segunda fase da Fuvest neste domingo, 21. Para ele, os protocolos sanitários foram cumpridos, mas poderiam ter sido mais rígidos. “Eu achei a sala um pouco mais cheia do que na primeira fase. Talvez eles poderiam ter colocado mais centros para a gente poder fazer essa segunda fase. Mas de limpeza, organização, álcool gel, estava tudo ok”, disse. Após a primeira fase, a Fuvest monitorava ao menos 300 casos suspeitos de Covid-19 entre alunos e aplicadores, mas nenhum se confirmou. Para a segunda fase, as regras continuaram iguais: uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel e menor tempo de permanência no local.

O clima era de ansiedade antes da prova com 10 questões de português e a redação, que exigiu concentração dos mais de 30 mil candidatos ao questionar se o mundo contemporâneo está fora de ordem. Para o Rui Lopes, que tenta uma vaga no curso de matemática, a Fuvest trouxe temas atuais e dentro do esperado. “O tema da redação bastante atual, falando sobre como o mundo moderno é visto atualmente, acho que isso é muito relevante nesse último ano. Passamos por um ano de descompasso e a redação queria abordar justamente esse descompasso. Então estava muito pessoal para todo mundo.”

O coordenador de Linguagens do Curso Anglo, Sérgio Paganim, avalia que o primeiro dia de prova da 2ª fase foi exigente. “Você vê nas questões textos que tratavam de transparências das relações de consumo, efeitos da tragédia de Mariana, as relações e vícios que os smartphones causam, queimadas, política e História do Brasil, a pandemia e a dificuldade do EAD, corrupção e mesmo as fake news no texto de literatura’, explicou. A prova deste domingo teve abstenção de 7,69%, compatível com a média histórica. Mas, ainda não acabou. Nesta segunda-feira, 22, os candidatos vão responder às questões específicas, a depender da carreira escolhida. A primeira lista de aprovados na Fuvest 2021 será divulgada no dia 19 de março.

*Com informações da repórter Letícia Santini