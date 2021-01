Fuvest divulga gabarito da 1ª fase do vestibular 2021

Candidatos podem conferir gabaritos na página oficial do vestibular da Universidade de São Paulo; prova foi realizadas neste domingo com 13,2% de abstenção

DANIEL TEIXEIRA ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 130 mil estudantes de todo o país participaram da primeira fase do vestibular



A Universidade de São Paulo (USP) divulgou o gabarito oficial da primeira fase da Fuvest 2021 na página oficial da instituição de ensino, onde é possível conferir todas as respostas corretas. Com poucas mudanças, a prova foi considerada tradicional apesar da falta de cálculos nas questões de Matemática, que estavam diretas e com enunciados simples de entender. O coordenador geral do grupo Etapa, Edmilson Motta, considerou que Biologia e Português estavam com níveis de dificuldade maiores. Além disso, a USP apostou em perguntas que envolvem a interpretação de gráficos de tabela e de conhecimentos de mais de uma matéria, misturando Biologia com Literatura ou Química com Literatura.

130 mil estudantes de todo o país haviam se inscrito para disputar as mais de 8 mil vagas disponíveis na universidade. No entanto, 17.210 dessas pessoas não compareceram ao vestibular, fazendo com que o índice de abstenção chegasse a 13,2%. O número é superior ao da última edição da Fuvest, que registrou 7,9% de ausências. Com a pandemia de coronavírus, a USP estabeleceu um conjunto de medidas sanitárias para a realização do exame neste domingo, 10, sendo que a mais importante delas era a recomendação de que alunos que contraíram a Covid-19 a partir do dia 1º de janeiro ou tiveram contato com pessoas contaminadas não fizessem o vestibular.

Também houve a obrigação de uso de máscara, o fornecimento de lenços umedecidos com álcool 70% e a adoção de 1,5m de distância entre as cadeiras. As janelas permaneceram abertas o tempo todo e os participantes que desejassem comer deveriam sair da sala. O número de locais do exame também foi maior. Ao todo, foram 148 locais de prova, distribuídos em 35 cidades. Na última edição do vestibular, foram 88 locais de prova.

*Com informação do Estadão Conteúdo