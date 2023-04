Com alerta de chuvas em SP, coronel da Defesa Civil pede ‘atenção especial’ a moradores de áreas de risco

De acordo com o órgão, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado

Nesta quarta-feira, 5, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas que podem atingir o litoral paulista entre sexta-feira, 7, e segunda-feira, 10, durante o feriado de Páscoa. De acordo com o órgão, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado. O sinal de risco vale também para motoristas que vão enfrentar as rodovias. A previsão é de que os temporais sejam contínuos na Baixada Santista, Itapeva, litoral norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira. Já na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada. Para falar sobre o alerta, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o Secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, que deu orientações para turistas e um alerta especial para moradores de áreas de risco.

“A orientação é para que as pessoas que vão viajar no feriado irem com um olhar de segurança. A preocupação nossa é com as pessoas que moram em áreas de risco. As pessoas que estão lá e moram próximas a um morro, próximas a encostas, essas pessoas sim têm que ter uma atenção especial. Lógico, as estradas também sofreram bastante com as últimas chuvas. Então, em um deslocamento pela Rio-Santos tem que ter cautela. Vai chover, o feriado vai ser bastante chuvoso. Vamos ter mudança de tempo na sexta-feira, amanhã mesmo, sábado já amanhece chuvoso, no sábado e domingo. É bom as pessoas terem atenção e evitarem também aqueles locais de alagamento. É bom realmente as pessoas irem para o feriado, mas irem com segurança”, declarou.

De acordo com o coronel, os efeitos das fortes chuvas nos últimos meses permanecem em locais que foram fragilizados e seguem com risco de deslizamentos e alagamentos: O Estado de São Paulo sofreu bastante com as chuvas, então a gente emitiu um alerta. Por se tratar de um feriado, a gente sabe muito bem que as estradas de acesso e alguns locais ainda estão bastante fragilizados. O sistema de proteção e Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo tem essa preocupação e a gente está alertando a população realmente para passar o feriado com segurança, em que pese vai ser um feriado bastante chuvoso”. Ele também explicou como se dará a atuação da Defesa Civil nestes locais.

“Diariamente, até o final do feriado, a gente vai acompanhar toda a movimentação meteorológica aqui no Estado, nosso sistema de proteção está em campo verificando aquelas áreas de risco, aquelas áreas sensíveis. Se for necessário, a gente vai efetuar a retirada daquelas pessoas dessas áreas. O Sistema de Proteção da Defesa Civil tem que preservar a vida das pessoas. Então, é importante que as pessoas liguem para o 199, em qualquer dúvida a gente manda um técnico, um geólogo, um engenheiro para fazer a avaliação da sua residência. É importante sim para as pessoas que moram em áreas de risco ter uma atenção especial, um olhar de proteção e cautela para a chuva muito forte”, alertou.

O coordenador da Defesa Civil ainda deu detalhes sobre as melhorias que têm sido feitas para que tragédias como a que ocorreu no litoral norte paulistano durante o Carnaval sejam prevenidas: “Além da reconstrução com obras naqueles locais que sofreram bastante com as chuvas, estamos trabalhando forte aqui no Estado para um trabalho de melhoria. Melhoria no nosso sistema de radares, melhoria no nosso sistema de comunicação à população, em que todo mundo vai receber a comunicação de risco independente de se credenciar ou não, não mais através de SMS, mas por geolocalização. Estamos também trabalhando com um kit de sirenes que a gente vai colocar em áreas de risco. Nós fizemos uma grande força-tarefa aqui no Estado, capitaneado pelo nosso governador Tarcísio. Na semana que vem estou indo para a Alemanha visitar o centro de meteorologia alemão para pegar boas práticas e a gente aplicar aqui no nosso Estado”.

“Estamos contando com uma nova ferramenta através do Waze, que aqui na região metropolitana tem os nossos alertas, tem os locais de alagamento. A gente teve números expressivos, infelizmente, de óbitos de pessoas que foram surpreendidas, entraram em um alagamento e foram levadas no seu veículo. O Waze está colaborando com isso, se tem alagamento ou inundação, ele muda a rota. Estamos também no Sistema de Proteção da Defesa Civil com mais agentes na rua e verificando aquelas áreas prioritárias. Começou a chover muito em uma região, a gente vai ter equipe no local, ou fazendo a retirada daquelas pessoas com um abrigamento necessário e digno para receber essas pessoas, ou então pelo menos monitorando. A gente vai atuar de acordo com o risco necessário”, detalhou.

O aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e IOS, conta com outras informações e orientações sobre como agir em situações de fortes chuvas. Além disso, tem o site da Defesa Civil. Para receber alertas de risco sobre a região onde mora, as pessoas devem enviar uma mensagem com o CEP da residência para o número 40199. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.