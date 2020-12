Com estoques baixos, Banco de Sangue de São Paulo convoca doadores

Entidade acumula apenas 40% da quantidade necessária; com aumento da demanda, a situação preocupa

Para doar, é necessário ter entre 19 e 69 anos, apresentar um documento original com foto e pesar, no mínimo, 50 quilos



O Banco de Sangue de São Paulo está convocando doadores para o período de festas de fim de ano. A instituição alerta que os níveis de sangue do tipo “O-” estão críticos, com apenas 10% em estoque; os níveis de bolsas de sangue do tipo “O+” e “A-” também estão aquém do necessário. Desde o início da pandemia da Covid-19, os estoques enfrentam uma queda nas contribuições, mas o uso das bolsas de sangue não parou. A líder de captação do Banco de Sangue de São Paulo, Bibiana Alves, explica que os níveis caem ainda mais durante o período de férias. “A gente realmente tem uma queda por conta dos feriados de novembro, dos recessos e das férias escolares. Com a pandemia, esse nível ficou muito mais agravado, a gente está com 40% dos estoques. Isso é extremamente preocupante porque ao mesmo tempo que os déficits estão aumentando, a demanda também está aumentando. As cirurgias continuam acontecendo, os tratamentos oncológicos. Estamos bem preocupados com essa situação.”

Bibiana Alves afirma que a doação pode ser feita em segurança mesmo durante o período de pandemia. “O Banco de Sangue São Paulo recebeu um certificado de excelência, concedido a algumas instituições que seguem as práticas da segurança do doador”, explica. Durante as festas de fim de ano, o Banco de Sangue de São Paulo atende em alguns horários especiais: no dia 31 de dezembro, o horário de funcionamento vai das 8 horas às 12 horas. Já em primeiro de janeiro, a unidade estará fechada; nos demais dias, de segunda a sexta-feira, o horário será das 8h às 17 horas e, aos sábados e domingos, das 8 horas às 16 horas. Para doar, é necessário ter entre 19 e 69 anos, apresentar um documento original com foto e pesar, no mínimo, 50 quilos. O agendamento pode ser feito através do site “Doe sangue, doe vida”.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini