Com noites mais frias, Prefeitura intensifica ação de acolhida de moradores de rua em SP

Novo protocolo para garantir atendimento à população foi estabelecido e será publicado no Diário Oficial; equipes vistoriaram 14 equipamentos de acolhimento na capital

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO A operação Baixas Temperaturas é acionada pela prefeitura quando os termômetros da capital registram 13º C ou menos



A prefeitura de São Paulo está investigando a possível morte de três moradores de rua por causa do frio que atingiu a cidade. Equipes visitaram 14 locais que ofereçam serviços públicos, verificando aspectos de qualidade de alimentação, quantidade de toalhas, cobertores e material de higiene e outros pontos. Com base nessas visitas, ficou definido um novo protocolo, prevendo o acolhimento de todas as pessoas, mesmo aquelas que não tem encaminhamento. Em casos de falta de vagas, o serviço responsável pelo encaminhamento será acionado e fica liberada a espera dentro da unidade. Também será prevista uma reserva técnica de 5% de vagas, visando garantir lugar para quem chega de última hora aos abrigos e não dispensar ninguém. Também fica proibido retirar pessoas do abrigo antes do café da manhã. Oferecer lanche para quem chegar após as 21h também faz parte do novo protocolo, bem como aumentar a quantidade de café da manhã, reforçar equipes de limpeza noturnas e o atendimento durante a noite. Todas as medidas serão publicadas no Diário Oficial. A operação Baixas Temperaturas é acionada pela prefeitura quando os termômetros da capital registram 13º C ou menos, com o alerta sendo feito pela Defesa Civil. São instaladas tendas com serviços diferentes, desde o fornecimento de roupas e alimentos até deslocamento para locais de acolhimento. Nas próximas semanas, as temperaturas deverão ser baixas, com mínimas chegando a até 10º C no dia 20 de junho.

*Com informações do repórter Misael Mainetti