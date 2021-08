Com onda de calor, risco de incêndios florestais deixa Espanha e Portugal em alerta

Previsão é que as temperaturas atinjam máximas de 40ºC em grande parte da Península Ibérica nos próximos dias

EFE/EPA/JOSE COELHO Escritório do tempo de Portugal avisou que o Centro e Norte do país, bem como partes da província do Algarve, estão em alerta "máximo"



A onda de calor que envolveu o sudeste da Europa nos últimos dias se deslocou para o oeste em direção a cidades da Espanha e de Portugal. A previsão é que as temperaturas atinjam máximas de cerca de 40ºC em grande parte da Península Ibérica nos próximos dias. Em Madrid, a temperatura chega a 38°C. Os cientistas afirmam que o aumento da temperatura global impulsionado pela mudança climática tornará as ondas de calor mais frequentes e intensas. Uma onda de calor alimentada por ar quente do Norte da África envolveu grande parte da região do Mediterrâneo nos últimos dias, contribuindo para incêndios florestais massivos e matando dezenas de pessoas na Itália, Turquia e Argélia. Ao todo, 14 das 17 regiões da Espanha estavam em alerta para o calor, enquanto o escritório do tempo de Portugal avisou que o Centro e Norte do país, bem como partes da província do Algarve, estão em alerta “máximo”. Em 2017, incêndios mataram dezenas de portugueses.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida