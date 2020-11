Com problemas no joelho, Mourão cancela agenda

Vice-presidente não compareceu aos compromissos oficiais em São Luís do Maranhão na terça-feira, 17

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, cancelou a agenda que teria no Maranhão nesta semana por problemas de saúde. Ele se reuniria em São Luís com a Associação Comercial do Estado e visitaria o Centro de Lançamento de Alcântara, na terça-feira, 17. Segundo a assessoria de comunicação social da Vice-Presidência, o general está com problemas ortopédicos no joelho direito. As dores teriam começado na segunda-feira, 16, e Mourão já está sendo acompanhado por médicos e realizando atividades de fisioterapia. Os exames sugerem o pronto estabelecimento o mais rápido possível e a expectativa é que ele volte ao cumprimento da agenda normal ainda nesta semana.

É bom lembrar que o vice-presidente é atleta e, mesmo após assumir o cargo, mantém uma rotina intensa de exercícios. Antes de chegar ao Planalto às terças e quintas, por exemplo, ele vai ao regimento de cavalaria do Exército, que fica no setor militar urbano, em Brasília, para praticar equitação. Em entrevista recente, disse também que não abre mão de ir ao clube para jogar vôlei nos finais de semana.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado