Com protocolos, primeiro dia tem pouca movimentação em escolas de SP

Na rede estadual da capital paulista, apenas 100 escolas reabriram nesta quarta-feira; enquanto isso, 80% dos colégios privados retomaram as atividades presenciais

MARCO AMBROSIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Além dos protocolos de distanciamento de higiene, as escolas poderão receber presencialmente até 20% do total de alunos em todas as séries



Na rede estadual da capital paulista, apenas 100 das mil escolas reabriram nesta quarta-feira, 07. Doze crianças entre 7 e 10 anos retornaram para atividades presenciais na Escola Estadual Thomaz Rodrigues Alckmin, no Itaim Paulista, na zona leste da cidade. Neste primeiro dia, a diretora do colégio, Vania, explica que os alunos terão somente aulas extracurriculares, como esporte, musica, dança e informática. “Hoje, foram atendidos 20% dos alunos que são selecionados de acordo, no primeiro quesito, os alunos que não foram atendidos de forma retoma, os alunos que têm dificuldades e em terceiro por questões emocionais” explica.

Na rede municipal, apenas uma das cerca de quatro mil instituições reabriu. Já na rede privada da capital, o índice de reabertura é alto, cerca de 80% dos mais de três mil estabelecimentos abriram as portas nesta quarta. A escola particular Tupiniquim, que fica na bairro da Saúde em São Paulo atende crianças até 5 anos de idade. O colégio passou 75 alunos para 30 por causa da pandemia. A dona do estabelecimento de ensino, Tatiana, agradece aos pais que mantiveram os alunos e aos funcionários. “Só agradecer aos pais que ficaram com a gente até esse momento, que confiam n nosso trabalho e a todos que estão reorganizando para voltar, a gente agradece toda a confiança e na socialização dessas crianças, que é o mais importante”, disse. Além dos protocolos de distanciamento de higiene, as escolas poderão receber presencialmente até 20% do total de alunos em todas as séries.

*Com informações do repórter Victor Moraes