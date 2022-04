Comerciantes relatam problemas causados por cratera que segue aberta há três semanas em SP

Episódio aconteceu no bairro da Vila Sônia, na Zona Oeste da capital; máquinas para a obra estão no local, mas sem trabalhadores para operá-las

Reprodução/Jovem Pan News Comerciantes reclamam de problemas causados pela cratera e pela lentidão da obra



Depois de mais de três semanas, a reportagem da Jovem Pan voltou à Avenida Pirajussara, na Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo para mostrar a situação da cratera que se abriu e engoliu um carro. Mas não há nenhum tipo de trabalhador trabalhando no local. O maquinário que seria utilizado na obra está parado e nenhum operador está na região. Ou seja, o local está abandonado. Em entrevista à Jovem Pan, o comerciante Edvaldo Souza de Farias afirmou que a situação está atrapalhando todos e que e ele e os colegas não estão conseguindo separar. “Está parado, não está rendendo serviço, estamos desesperados porque está atrapalhando todo mundo. A gente não consegue trabalhar. Está muito difícil”, disse Edvaldo. Em seguida, o trabalhador relatou que no começo haviam operários, mas que eles não estão mais comparecendo ao local. “Eles começaram 24 horas, sempre tinha alguém trabalhando. Agora não tem mais ninguém. Abandonaram aqui. Você chega aqui e não tem nenhum funcionário”, continuou Edvaldo. Paulo, que é dono do estabelecimento, diz que o prejuízo é grande e que a obra está abandonada. “A obra está parada. Dois dias que não aparece ninguém aqui. Veja como está a obra. Nenhum funcionária. Está abandonada”, disse o proprietário.

Confira a reportagem completa:

*Com informações do repórter Vinícius Rangel