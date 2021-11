Comissão da Câmara aprova projeto que fixa preço botijão de gás em R$ 49

Proposta ainda segue em tramitação na Casa; se aprovado, benefício será destinado para famílias que estejam inscritas em programas sociais do governo federal

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo texto, o revendedor será ressarcido pelo governo federal para que ele possa vender o botijão a R$ 49



A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que fixa em R$ 49 o preço do botijão de gás enquanto durar o estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia. A relatora da proposta, deputada Carmen Zanotto (Cidadania) fixou em um botijão por mês, de 13kg, por família, desde que elas estejam inscritas em programas sociais do governo federal. “É injustificado que um produto essencial para garantir o direito de alimentação da nossa população sofra um aumento tão expressivo, justamente em meio a uma crise financeira sem precedentes, que atingiu de forma mais intensa as famílias de baixa renda”, afirmou. Pelo texto, o revendedor será ressarcido pelo governo federal para que ele possa vender o botijão a R$ 49. A proposta tramita em caráter conclusivo, mas ainda depende da análise de outras comissões: Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Minas e Energia e Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

*Com informações do repórter Marcelo Mattos