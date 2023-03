Comissão da Câmara vai votar requerimento para ouvir Flávio Dino sobre os ataques do dia 8 de janeiro

Deputados querem convocar o ministro para dar explicações sobre os motivos do governo não ter tomado providências para evitar as invasões e depredações

Foto: Isaac Amorim/MJSP Ministro da Justiça, Flavio Dino, em entrevista coletiva sobre a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública



O Partido Liberal (PL) assegurou o controle da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, e seus deputados querem convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para falar sobre as ações que culminaram nas invasões e depredações em Brasília no dia 8 de janeiro. Os requerimentos foram apresentados no primeiro dia de trabalho da Comissão. O presidente do colegiado, deputado Ubiratan Sanderson (PL), falou à Jovem Pan News sobre a possível convocação: “Esses requerimentos são todos direcionados para saber do ministro da Justiça aquilo que traz questões relacionadas ao 8 de janeiro. Alguns deputados querem saber se ele realmente foi instado, notificado e cientificado pelas agências de Estado, cito a Abin e a Polícia Federal, sobre os riscos de invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF e não agiu”. Os questionamento são embasados no pedido de instalação de uma CPMI para investigar se houve omissão de autoridades do Governo Federal no dia das invasões às sedes dos Três Poderes.

O autor do requerimento de convocação de Dino é o deputado Junio Amaral (PL), que quer explicações sobre os motivos do governo não ter tomado providências para evitar os atos do dia 8 de janeiro: “Espero que ele seja votado já nas primeiras reuniões para que a gente traga o ministro Flávio Dino aqui e ele esclareça ao povo brasileiro”. Ao todo, 38 deputados que compõem o colegiado vão analisar os requerimentos, que pedem também a convocação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias. A próxima sessão da Comissão de Segurança Pública está marcada para o dia 21, às 13 horas.

