Bolsonaro intervém em atrito entre Eduardo e Tarcísio para ‘colocar pedra em cima’ do assunto

Tensão entre os dois aliados políticos aumentou após governador adotar um discurso mais moderado e de diálogo com o governo federal em relação às novas tarifas de Trump

Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa de ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista



O ex-presidente Jair Bolsonaro atuou para conter a crise política entre seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em declaração ao portal Poder360, Bolsonaro afirmou ter conversado por telefone com ambos e que a situação já está “pacificada”. A tensão entre os dois aliados políticos aumentou após Tarcísio adotar um discurso mais moderado e de diálogo com o governo federal em relação às novas tarifas de importação propostas pelo presidente americano Donald Trump. Em resposta, Eduardo fez críticas públicas ao governador, elevando o tom nas redes sociais.

O ex-presidente interveio diretamente após as publicações de seu filho. Bolsonaro teria ligado para Eduardo, repreendendo as críticas públicas e afirmando que qualquer desentendimento deveria ser resolvido pessoalmente ou por telefone. Na conversa, ele se referiu a Tarcísio como um “irmão mais novo” e ponderou que, na posição de governador, é natural que ele busque o diálogo e se preocupe com o impacto das tarifas. “Hoje foi botada uma pedra em cima. Conversei com Eduardo e conversei com o Tarcísio. E está tudo pacificado. Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo e vamos em frente. Não podemos dividir. “

Bolsonaro também ressaltou que, embora ele e seu filho sejam contrários às tarifas impostas por Trump, compreendem que são decisões pessoais do ex-presidente americano. Ele mencionou que poderia tentar mediar a situação com a Casa Branca, mas está impedido de deixar o país.

Análise

O comentarista Luiz Felipe d’Avila, Jair Bolsonaro agiu como “o adulto na sala” para apaziguar os ânimos. D’Avila interpretou a ação como um “puxão de orelha” no filho, destacando que a briga entre duas importantes lideranças da direita não beneficia o grupo político. Para o analista, a disputa se dava pelo “espólio político” de uma eventual resolução positiva da questão das tarifas, na qual Tarcísio poderia sair como grande vitorioso. A intervenção do ex-presidente, portanto, foi crucial para frear um conflito que poderia gerar maiores desgastes.

*Com informações de Beatriz Manfredini

