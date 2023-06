Comissão Mista da Câmara vai votar relatório da MP do Minha Casa, Minha Vida nesta quinta

De acordo com o deputado Marangoni (União Brasil-SP), objetivo do texto é corrigir erros do passado e modernizar o programa

Jefferson Rudy/Agência Senado Medida provisória do Minha Casa, Minha Vida será votada nesta quinta-feira, 1º



A Comissão Mista da Câmara dos Deputados deve votar nesta quinta-feira, 1º, o relatório da medida provisória (MP) do programa Minha Casa, Minha Vida. O texto, apresentado pelo deputado Marangoni (União Brasil-SP), foi bem recebido pela comissão especial. De acordo com o parlamentar, o foco da MP é corrigir erros do passado e modernizar o programa. “Primeiro é corrigir os erros do passado, trazer essa curva de aprendizagem para dentro do novo programa, trazer os empreendimentos menores para os centros urbanos, priorizar municípios que fazem a ‘lição de casa’, e também a modernização do programa. A proposta foi elogiada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), presidente da Comissão Mista. Para o parlamentar, o relatório demonstra a necessidade das comissões mistas para análise de medidas provisórias. A expectativa é que, se aprovada, a MP do Minha Casa, Minha Vida seja analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana e depois pelo plenário do Senado. Criado em 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida volta com mudanças. A principal delas é o retorno da faixa 1, que atende as famílias de menor renda. A MP perde a validade se não for votada até o dia 15 de junho.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.