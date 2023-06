Taxa de juros do cartão de crédito rotativo atinge nível mais alto em seis anos e chega a quase 450%, diz BC

Em março de 2017, a taxa estava em 490% ao ano, acima da atual; além de pessoas, empresas também estão endividadas

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central aponta que juros do cartão de crédito rotativo atinge nível mais alto em seis anos



Os juros de cartão de crédito rotativo no Brasil atingiram o nível mais alto em seis anos e chegou a quase 450%. Além de pessoas, empresas também estão endividadas. De acordo com o Banco Central (BC), a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiu de 433,3% ao ano, registrada em março, para 447,5% ao ano, em abril. Em março de 2017, a taxa estava em 490% ao ano, acima da atual. Segundo o economista Roberto Piscitelli, com um total de 190 milhões de cartões ativos e 93 milhões de clientes, representando aumento de 30% em três anos, o risco de que pessoas entrem na lista de inadimplentes é alto, principalmente com a inflação elevada. “Sabemos que o cartão de crédito é o mecanismo mais utilizado pelas pessoas físicas. E é justamente o instrumento de endividamento e que traz mais preocupação por causa das altas taxas de juros e das dificuldades de administrar essas dívidas”, comentou. O endividamento das famílias atingiu 48,5% em março, com recuos de 0,1% no mês e de 1,3% em 12 meses. No entanto, nas mesmas bases de comparação, o comprometimento de renda aumentou 0,3% no mês e 1,6% em 12 meses, ficando em 27,7%.

*Com informações do repórter David de Tarso.