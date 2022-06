Comitê da Câmara dos EUA afirma que Donald Trump incentivou ‘tentativa de golpe’

Ex-presidente norte-americano disse que o ataque ao Capitólio foi ‘o maior movimento da história’ do país

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL/Archivo Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump



Uma comissão da Câmara Legislativa dos Estados Unidos que está investigando os atentados ao Capitólio, que ocorreram logo após as eleições americanas, acusa o ex-presidente Donald Trump de negligência durante as invasões ao Congresso, em 6 de janeiro de 2021. Na ocasião, seis pessoas morreram e, aproximadamente, 800 foram presas. O presidente do comitê, o deputado democrata Bennie Thompson, afirmou que o ataque foi o culminar de uma “tentativa de golpe” de Donald Trump e que a violência não foi um acidente.

A acusação foi feita durante uma audiência pública na qual apresentou vídeos dos manifestantes e o discurso de Donald Trump minutos antes da invasão, que, segundo a comissão, teria sido o motivo para insuflar os ataques. Thompson reiterou que a democracia dos Estados Unidos corre perigo e que há pessoas no país que têm sede de poder, mas não têm amor ou respeito pela Constituição e o estado de direito. A comissão passará por outras cinco sessões, nas quais devem ser explorados todos os materiais adquiridos ao longo de um ano e meio de investigações. Ao final do processo, o comitê poderá recomendar a abertura de investigações criminais. Horas antes da audiência, o ex-presidente dos EUA se pronunciou em uma rede social. Trump disse: “O 6 de janeiro de 2021 não foi simplesmente um protesto, representou o maior movimento da história de nosso país, para fazer com que os Estados Unidos voltassem a ser grande“.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina