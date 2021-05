Comitiva visitará fábricas de produtos veterinários interessadas em produzir vacina contra Covid-19

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes da OMS e OPAS estão entre os nomes que vão compor o grupo

Uma comitiva formada por senadores e ministros vai visitar, na sexta-feira, 17, as sedes de duas fabricantes de produtos veterinários interessadas em produzir vacinas contra Covid-19. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo relator da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado, Wellington Fagundes (PL-MT). Segundo ele, serão inspecionados os laboratórios da Ouro Fino, em Cravinhos, interior de São Paulo, e da Ceva Brasil, em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estarão na comitiva os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Também foram convidados representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS).

Para o senador Wellington Fagundes, a autorização para as empresas de saúde animal daria autonomia ao Brasil na produção das vacinas contra Covid-19. “Nós vamos precisar de vacina não é só para esse momento. O vírus está instalado, temos novas cepas chegando, mutações brasileiras como é o caso do Amazonas, do Rio de Janeiro. Uma cepa que foi a fusão com o vírus da África do Sul, a nova de São Paulo. Nós temos que fabricar vacinas até porque o Brasil é a oitava potência mundial.” Fagundes afirma que técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que estiveram nos laboratórios teriam ficado satisfeitos com as instalações. O Senado aprovou em abril projeto que autoriza o uso de fábricas de produtos de uso veterinário na produção de vacinas contra a Covid-19. O texto prevê a concessão de incentivo fiscal às empresas.

