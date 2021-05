Nos hospitais do Rio de Janeiro, pacientes com Covid-19 poderão receber visitas de imunizados

Publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 17, medida é válida para todas as unidades de saúde da capital fluminense

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/11/2020 Cada instituição de saúde deve delimitar suas próprias regras, como o horário de visitação ou a quantidade permitida de visitas



A prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira, 17, uma resolução que autoriza que pessoas imunizadas contra a Covid-19 visitem pacientes infectados internados nos hospitais da capital fluminense. A medida, assinada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, consta no Diário Oficial do Município. Ela é válida para todas as unidades de saúde da cidade, mas cada instituição deve delimitar suas próprias regras, como o horário de visitação ou a quantidade permitida de visitas.

Quem quiser encontrar com entes hospitalizados precisa apresentar um comprovante com foto e ter o esquema vacinal completo – tendo recebido a segunda aplicação da vacina contra a Covid-19 há ao menos 14 dias. Além disso, as visitas também devem usar máscaras de proteção, higienizar as mãos e cumprir os protocolos de proteção contra o coronavírus. Até o início desta semana, apenas equipes médicas eram autorizadas a entrar nas chamas “ala Covid” dos hospitais do Rio de Janeiro. A visita de parentes e amigos apenas se tornava possível nos casos de internações prolongadas – quando os infectados são transferidos para enfermarias ou para alas comuns das UTIs.