Comunicações e Infraestrutura lançam serviço para expandir cobertura FM por rodovias federais

LUCAS LACAZ RUIZ/AE/AE Os custos da rádio serão arcados apenas com publicidades institucionais



O Ministério das Comunicações e o da Infraestrutura lançaram o serviço Radiovias. Agora, concessionárias de estradas federais poderão criar rádios FM sintonizáveis apenas por quem transita em suas áreas. Um projeto piloto do serviço estava em vigor desde 2013 na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. No entanto, as concessionárias devem utilizar antenas de transmissão guiadas para que o sinal seja restrito às rodovias. O Brasil tem 75 mil quilômetros de estradas federais sendo mais de 10 mil quilômetros entregues à 22 concessionárias. O Ministério das Comunicações considera que está e mais uma ação para ampliar a comunicação aos caminhoneiros. A pasta ainda destaca a importância da ampliação da informação nas estradas e garante mais conectividade com o leilão 5G. O Ministério da Infraestrutura classifica o serviço de Radiovias como um exemplo de integração e harmonização de política pública de Comunicação e de infraestrutura de transporte. Os custos da rádio serão arcados apenas com publicidades institucionais.

*Com informações da repórter Camila Yunes