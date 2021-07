Comunidade com surto de sarna humana no litoral de SP tem acesso bloqueado pela prefeitura

Moradores acreditam que obstáculos na saída da favela têm ligação direta com infecção, mas governo local diz que barreiras foram dispostas para evitar construções na área

Prefeitura de Praia Grande/Divulgação Imagens de ações contra sarna humana em Praia Grande foram divulgadas pela prefeitura local



Moradores de uma favela na cidade de Praia Grande, no litoral Sul de São Paulo, estão enfrentando um surto de escabiose, doença popularmente conhecida como sarna humana. O problema de saúde se agravou ainda mais quando a Prefeitura da cidade fechou entrada da comunidade com blocos de concreto. O acesso, bloqueado nesta sexta feira, 16, impede a passagem de qualquer veículo, inclusive ambulâncias e, se for necessário, os carros dos bombeiros. A prefeitura diz que o bloqueio é para impedir novas construções irregulares, mas os moradores suspeitam da informação, já que a barreira foi feita quando o surto de sarna ficou descontrolado. Representantes da comunidade disseram que agentes da prefeitura apareceram para dar atendimento médico aos moradores.

A Prefeitura de Praia Grande, por sua vez, reforçou que as barreiras na entrada da comunidade foram erguidas para evitar invasões e construções na área, considerada de preservação ambiental. Ainda neste sábado, 17, os moradores conseguiram remover um bloco de concreto para liberar o acesso. A secretaria de Saúde do município afirmou que os moradores diagnosticados com a doença foram atendidos e estão sendo acompanhados. No dia 28 de junho, foram realizados 336 atendimentos, com 82 consultas médicas. As crianças são as que mais sofrem com a doença. A coceira provoca inflamações na pele e algumas pessoas já foram internadas.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida