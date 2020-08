Confiante em retomada, Caoa Chery lança novo Tiggo 8

Após 3 anos de operação, o Tiggo 8 é o sétimo veículo da Caoa Chery lançado no Brasil

Divulgação/Caoa Chery O SUV é o segmento que mais cresce no mundo e já ultrapassa os 25% do mercado local



A Caoa Chery aposta na retomada econômica brasileira e registra produção em níveis anteriores a pandemia da Covid-19, avalia o CEO da empresa, Mauro Correia. “Nós já estamos com 101 revendas em todo o Brasil, pretendo terminar com 140 revendas neste ano e com 180 no ano que vem. Apesar do impacto [da pandemia], nós tivemos uma redução menor do que o mercado. Nossa redução foi bem menor que a média, sendo que a média do mercado caiu em torno de 41% até o mês passado”, afirma.

O SUV é o segmento que mais cresce no mundo e já ultrapassa os 25% do mercado local. A CAOA lançou o Tiggo 8, o primeiro modelo monovolume de 7 lugares, produzido no Brasil. “Esse veículo que vem com seis airbags, com freio elétrico e com sistema de ponto cego. Ele vem com tudo, inclusive, com um sistema muito utilizado em veículos off road, que é um controle de descida íngreme, um outro dispositivo de segurança muito utilizado “, explica. O CEO da CAOA Mauro Correia destaca que após 3 anos de operação, o Tiggo 8 é o sétimo veículo da Caoa Chery lançado no Brasil e a montadora quer consolidar seu crescimento como uma das maiores do país nos próximos anos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos