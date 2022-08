Confira a agenda pública dos candidatos à presidência nesta terça-feira

Postulantes da disputa pelo Palácio do Planalto participam de uma série de eventos e compromissos da pré-campanha

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República cumprem agendas públicas nesta terça-feira, 9



O candidato do PT, o ex-presidente Lula, participa na manhã desta terça-feira, 9, de um diálogo com diretores, conselheiros, sindicatos e associados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O encontro para apresentação de propostas para o país será na sede da Fiesp, às 9h30. A partir das 19h30, Ciro Gomes (PDT) promove uma live em seu canal do YouTube com a candidata a vice na chapa pedetista, Ana Paula Matos. O candidato do Novo, Felipe D’Ávila, da entrevista a uma emissora de TV de Ribeirão Preto, pela manhã, e depois cumpre agenda em Santa Catarina para um encontro com empresários e entrevistas a rádios locais. Vera Lúcia (PSTU) tem uma reunião com a coordenação da campanha, às 9h, e gravações para as redes sociais, às 15h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de uma série de encontros com empresários em São Paulo. Às 10h30, Bolsonaro vai à solenidade de abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, a partir de 12h30, o presidente vai lançar o Programa Caixa Pra Elas, da Caixa Econômica Federal e, às 15h, se reúne com empresários ligados ao Sindicato da Habitação. A candidata Simone Tebet (MDB) ainda não divulgou a agenda pública desta terça-feira.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina