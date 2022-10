Confira qual é o perfil do eleitorado no pleito deste ano

Maior parte dos eleitores é formado por mulheres, que representam 53% do total

WELLINGTON CARVALHO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020 Movimentação de eleitores no Colégio Regina Mundi durante eleição 2020, na cidade de Maringá, PR



Milhões de brasileiros depositarão seu futuro nas urnas no primeiro turno desde domingo, 2, e o perfil do eleitorado mudou de 2018 para 2022. 51% dos jovens entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor em 2022, mesmo não sendo obrigados a votar. Para atender a esse número recorde, foram abertos mais de 42 mil postos de votação em todo o país. Ao longo da campanha eleitoral do primeiro turno, as pesquisas indicaram um eleitor mais decidido, mesmo diante de todas as possibilidades apresentadas pelos candidatos. Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista político Rubens Figueiredo declarou que ainda assim muita gente acaba decidindo o voto nas últimas 24h antes do pleito. Entretanto, em caso de segundo turno o cenário pode mudar: “A tendência no segundo turno é que os eleitores fiquem mais atentos. Como é uma decisão entre dois candidatos apenas, eles tendem a entender melhor o que está acontecendo, acompanhar os debates e verificar as propostas de cada candidato. O segundo turno pode ter um pouco mais de qualidade no debate entre os candidatos, mais propostas e menos xingamentos”.

Atualmente o Brasil é a quarta democracia do mundo em número de eleitores. Além disso, o resultado é divulgado no mesmo dia das eleições, o que mostra um avanço na transparência e na eficiência do sistema eleitoral brasileiro. A maioria do eleitorado é formado por mulheres, que representam 53% do total e mais de 83 milhões de leitoras. “Além das mulheres serem maioria as mulheres também tem galgado, nos últimos tempos, posições importantes na sociedade. As mulheres são um segmento importantíssimo do eleitorado e vão fazer a diferença nesta eleição”, declarou Figueiredo. Mais de 697 mil eleitores votarão de fora do Brasil, em 181 cidades estrangeiras, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O número representa um aumento de 39,21% em relação a 2018.

*Com informações do repórter Maicon Mendes