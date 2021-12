Congresso tenta concluir votações sobre o Orçamento 2022 nesta segunda

Expectativa é que o texto seja encaminhado ao plenário logo após ser aprovado na Comissão Mista

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Texto já foi disponibilizado para consulta dos deputados e senadores, que entram em recesso após o fim dos trabalhos de hoje



O Congresso Nacional realiza nesta segunda-feira, 20, a última sessão do ano para votação do Orçamento 2022. A sessão da Comissão Mista do Orçamento está prevista para começar às 10 horas. O texto já foi disponibilizado para consulta dos deputados e senadores, que entram em recesso após o fim dos trabalhos de hoje. Como existe um acordo para votação, a expectativa é que, depois de passar pelo colegiado, o texto seja encaminhado ao plenário e a meta seja as discussões e votações nesta segunda. O Supremo Tribunal Federal (STF) já está de recesso, a última sessão aconteceu na sexta-feira, 17. Enquanto isso, na Esplanada dos Ministério a semana deve ser de balanços. O presidente Jair Bolsonaro embarcou ao Guarujá e deve retorno a Brasília antes do Natal para ficar com a família. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segue tendo muito trabalho. Além da questão da vacinação para crianças de 05 a 11 anos, a pasta está sendo pressionada a explicar a instabilidade no Conecte SUS após ataque hacker.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin