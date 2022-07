Congresso vai discutir rol de planos de saúde na volta do recesso em agosto

Retomada dos parlamentares no próximo mês terá agenda cheia com análise de diversos pontos, como medidas provisórias perto do prazo de validade, textos com a tramitação de urgência e vetos do presidente

Geraldo Magela/Agência Senado Congresso Nacional terá agenda cheia na retomada do recesso parlamentar em agosto



O recesso parlamentar que começou nesta semana vai até o dia 31 de julho, mas os parlamentares devem começar a voltar para Brasília somente no dia 1º de agosto. A primeira semana de trabalho vai ser intensa. Os congressistas pretendem analisar medidas provisórias perto do prazo de validade, textos com a tramitação de urgência aprovada antes do recesso, o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre coberturas dos planos de saúde e os vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL) a dois projetos de lei, o que trata da exploração de ferrovias e o que prevê a criminalização de notícias falsas. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já marcou a próxima reunião de líderes partidárias, que será de forma remota no dia 2 de agosto.

A primeira sessão, para analisar as medidas provisórias perto de vencer, também está marcado. Será no dia 3 de agosto. Entre os dias 9 e 11 de agosto os senadores vão analisar as matérias com prioridades definidas por eles. Devido ao ano eleitoral, muitos parlamentares devem priorizar suas bases eleitorais para fazer campanha. O trabalho desses políticos nas ruas vai esvaziar o Congresso Nacional até o final das disputas, em Outubro.

*Com informações da repórter Marília Sena