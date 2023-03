Conselho de Administração da Petrobras seguirá com venda de ativos em fase avançada

Conselho também acatou a sugestão do Ministério de Minas e Energia e abriu a possibilidade de revisão de venda de outros ativos que estão em fase inicial

Conselho de Administração da Petrobras aprobou a manutenção da venda de ativos em fase de pré-contrato



Nesta quarta-feira, 29, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu dar continuidade às vendas dos ativos que estão em fase avançada, já com pré-contratos. Essa é uma decisão que desagrada ao Ministério de Minas e Energia e à Federação Única dos Petroleiros (FUP). Ao longo das últimas semanas, houve demandas e pressões de ambos. O ministério chegou a pedir a suspensão do processo de desinvestimento por 90 dias, mas um parecer da diretoria executiva declarou que não havia razões para a paralisação destas vendas. A FUP é mais radical quanto ao tema: entende que é preciso parar o processo de venda de ativos. Os petroleiros inclusive foram à porta da sede da Petrobras nesta quarta para fazer pressão e reivindicar a suspensão. Apesar da manutenção das vendas em fase avançada, o conselho abriu a possibilidade de revisão de venda de outros ativos que estão em fase inicial. Pelo parecer, se a nova gestão optar por uma alteração ou mudança no plano estratégico da petroleira, a venda de alguns ativos poderá ser reavaliada.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga