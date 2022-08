Conselho de Ética vota relatório que pede a cassação de Gabriel Monteiro

Basta a maioria simples para que o processo siga para votação no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/04/2022 Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vota nesta quinta-feira, 11, o relatório que pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro (PL). A tendência, segundo apurou a reportagem da Jovem Pan News, é de aprovação do documento apresentado na semana passada. O Conselho é formado por 7 vereadores e a maioria estaria inclinada a votar a favor do relatório. Basta a maioria simples para o processo seguir seu curso no legislativo municipal. O documento do relator Chico Alencar (Psol) apontou que Gabriel Monteiro cometeu crimes que configuram a quebra de decoro parlamentar. O vereador foi acusado por ex-assessores e pessoas próximas de abusos físicos, morais, psicológicos e até sexuais. O relator apontou ainda ao menos sete potenciais crimes cometidos por Monteiro. A defesa do parlamentar rejeita todas as acusações e os advogados dizem que, após avaliar os fatos apurados e os interrogatórios das testemunhas no Conselho de Ética, estaria clara a inocência do ex-PM. Por isso, a defesa requiriu, nesta quarta-feira, 10, o indeferimento e consequente arquivamento do processo de cassação. Caso seja aprovado o relatório, o destino de Gabriel Monteiro deve ser definido em votação do plenário da Câmara Municipal. São necessários dois terços dos votos para que o vereador perca o mandato. Monteiro ainda vislumbra ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal nas eleições de 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga