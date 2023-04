Contas de luz não terão cobrança extra em abril, afirma Aneel

Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta sexta-feira, 31, que seguirá com a bandeira verde pois os reservatórios do país estão com um nível alto de armazenamento

JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aneel confirmou a manutenção da bandeira verde para o mês de abril



Nesta sexta-feira, 31, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a conta de luz seguirá com bandeira verde no mês de abril, ou seja, sem cobrança extra. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostram que os reservatórios do país estão com um nível alto de armazenamento, entre 82% a 97%, a depender da região. Quando o nível dos reservatórios é baixo, as hidrelétricas passam a gerar menos energia e o operador é obrigado a acionar usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de eletricidade ao país. Como as térmicas são mais caras do que as hidroelétricas, o custo de geração de energia aumenta, o que é repassado pela Aneel por meio das bandeiras tarifárias. Em nota, a agência afirmou ser provável que a bandeira verde se mantenha durante todo o ano de 2023. Segundo a Aneel, a previsão é de que o período chuvoso se encerre em abril com um alto nível de armazenamento nos reservatórios das hidroelétricas, com patamar próximo a 90%. A agência também afirma que a atual condição traz uma perspectiva otimista à oferta de energia também durante o período de seca.

*Com informações da repórter Paula Lobão