Contas públicas em novembro têm déficit de R$ 6,3 bilhões

Ipea divulgou a estimativa preliminar das contas do governo federal; no acumulado do ano até novembro, as receitas do governo cresceram 7,6%, enquanto as despesas registraram um aumento de 4,6%

O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgou recentemente a estimativa preliminar das contas do governo federal para novembro, revelando um déficit de R$ 6,3 bilhões. Este resultado faz parte de um cenário fiscal que, apesar de desafiador, mostra sinais de melhora. O levantamento aponta que o resultado primário acumulado do ano apresenta um déficit de R$ 71,3 bilhões, uma redução significativa em comparação ao déficit de 119,6 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Em novembro, a receita líquida do governo totalizou R$ 166,3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 15,6% em termos reais em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este aumento foi impulsionado principalmente pela arrecadação da Receita Federal, que cresceu 14,2%. Por outro lado, as despesas do governo somaram R$ 172,6 bilhões de reais, refletindo uma queda em relação ao ano anterior. Essa redução foi puxada pela diminuição de despesas e repasses aos estados e municípios, além de um controle mais rígido sobre o volume de gastos do Poder Executivo. A contenção de despesas é uma estratégia crucial para equilibrar as contas públicas e evitar um aumento ainda maior do déficit.

No acumulado do ano até novembro, as receitas do governo cresceram 7,6%, enquanto as despesas registraram um aumento de 4,6%. Este crescimento nas despesas foi influenciado principalmente pelo aumento em despesas obrigatórias, que são difíceis de cortar. No entanto, a análise dos dados sugere uma tendência de melhora nas contas públicas, apesar dos desafios fiscais enfrentados ao longo do ano.

