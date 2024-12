Banco Central intervém e vende US$ 845 milhões em leilão de dólar à vista

Este foi o segundo pregão realizado em um intervalo de dois dias, sendo que no primeiro, o BC vendeu US$ 4 bilhões com compromisso de recompra

Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil BC sinalizou que novas elevações na taxa de juros estão previstas, com uma projeção de que a Selic atinja 14,25% ao ano



O Banco Central do Brasil promoveu um leilão de dólar à vista, onde foram vendidos US$ 845 milhões, após a moeda americana alcançar a cotação de R$ 6,077. Com essa intervenção, o valor do dólar recuou para R$ 6,034. Este foi o segundo leilão realizado em um intervalo de dois dias, sendo que no primeiro, o BC vendeu US$ 4 bilhões com compromisso de recompra. Desde o anúncio do pacote fiscal do governo em novembro, a moeda norte-americana tem demonstrado uma tendência de alta. Além disso, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a taxa Selic, que passou de 11,25% para 12,25%. O BC sinalizou que novas elevações na taxa de juros estão previstas, com uma projeção de que a Selic atinja 14,25% ao ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias