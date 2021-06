Contra aglomerações, Campos do Jordão lança ‘Festival de Inverno’ 100% online

Lançamento do evento chegou a ser adiado três vezes por causa da pandemia, mas foi repensado e será realizado virtualmente com transmissão pela internet

Cristiano Tomaz/Futura Press/Estadão Conteúdo - 04/06/2021 Campos do Jordão recebeu milhares de turistas no Feriado de Corpus Christi



A última imagem da cidade de Campos do Jordão que viralizou nas redes sociais foi essa: uma aglomeração sem precedentes em meio uma nova onda de contágio da Covid-19. Várias pessoas no centro histórico da cidade estavam sem máscaras. A maioria não cumpria a regra de distanciamento. Ruas, bares e restaurantes lotados. Houve até registro de uma briga generalizada. O lançamento do “Festival de Inverno” chegou a ser adiado três vezes por causa da pandemia, mas foi repensado e lançado em um evento online transmitido pela internet. Este ano, o festival será 100% online. Terá música clássica todos os dias. Serão 43 apresentações, sendo 39 no auditório Claudio Santoro e quatro na Sala São Paulo. A organização terá um rigoroso protocolo de prevenção contra a Covid-19. A transmissão será feita pela plataforma streaming “Cultura em Casa” ou ao vivo pelo Youtube. Dentre as apresentações, o festival de Campos de Jordão terá músicos como Roberta Sá, Nelson Ayres e Vanessa Moreno, Mart’nália e Renato Braz.

Começa no dia três de julho e vai até primeiro de agosto. De acordo com o secretário de cultura do estado de São Paulo, o evento não terá risco de aglomeração. “Naturalmente teremos a adoção absolutamente rigorosa de todos os protocolos de saúde e das demais medidas em vigor, aquilo que for determinado pelo Centro de Contingência da Covid-19 do governo do Estado ou pela Prefeitura de Campos do Jordão para que tenhamos um evento com risco zero tanto para os artistas quanto para aqueles que trabalham no evento e para a população em geral”, explica. O governo do Estado vai investir cerca de R$ 5 milhões e ainda vai contar com a ajuda de patrocinadores. O Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares informou que todos os estabelecimentos comerciais vão cumprir os protocolos sanitários para conter a contaminação da Covid-19 e ainda evitar aglomeração. A prefeitura de Campos de Jordão informou que adotará barreira sanitária na entrada da cidade. As pessoas estão proibidas de retirar e circular com bebidas alcoólicas. O calçadão também terá controle de acesso.

*Com informações do repórter Maicon Mendes