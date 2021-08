Coordenador de pesquisa da CoronaVac, Ricardo Palacios pede demissão do Butantan

Em nota, o instituto informou que houve uma reestruturação na área de estudos clínicos e que o cientista pediu afastamento do cargo; pesquisador trabalhava na entidade há 10 anos

Divulgação Pesquisador trabalhava no Instituto Butantan há 10 anos, ele chefiou a equipe conduziu os testes da CoronaVac na cidade de Serrana



O pesquisador Ricardo Palacios não está mais à frente da diretoria medica de pesquisa clínica do Instituto Butantan. Entre outros projeto, ele era responsável por pesquisas com a CoronaVac e ButanVac, vacinas contra a Covid-19. Em nota, o instituto informou que houve uma reestruturação na área de estudos clínicos e que o cientista pediu afastamento do cargo. Ainda segundo a entidade, todos as pesquisas em andamento que estavam sob responsabilidade do profissional prosseguem normalmente. O pesquisador trabalhava no Instituto Butantan há 10 anos, ele chefiou a equipe conduziu os testes da CoronaVac na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi avisada sobre a saída de Ricardo Palacios, mas ainda não recebeu nome de substituto.

*Com informações do repórter Victor Moraes