COP28 entra na reta final sob impasse na definição de documento sobre uso de combustíveis fósseis

Fim gradual do uso de combustíveis fósseis ainda gera polêmica

Giuseppe CACACE / AFP Conferência Climática das Nações Unidas está sendo sediada em Dubai, Emirados Árabes



A Conferência Climática das Nações Unidas, COP28, iniciou na sexta-feira, 8, a segunda – e decisiva – etapa das negociações sobre qual será o acordo referente ao uso de petróleo, carvão e gás. A eliminação destes combustíveis fósseis ainda permanece em debate no evento, que ocorre em Dubai. As delegações presentes devem apresentar o parecer no dia 12 de dezembro, quando a conferência será encerrada. O presidente da cúpula, Ahmed Al Jaber, pediu para que os trabalhos fossem concluídos com mais celeridade e que os países na COP28 “têm potencial para alcançar mudanças capaz de reduzir os níveis de poluição global”. O dilema para a elaboração do documento final é o impasse sobre abandonar ou reduzir o uso de combustíveis fósseis. Outra proposta, ainda mais polêmica, é a de não mencionar em absoluto os combustíveis fósseis no texto. Atualmente, eles representam cerca de 75% da matriz energética mundial. Este encontro é o primeiro que faz um balanço das lutas contra as mudanças climáticas desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris, no qual uma das metas estipuladas é alcançar a neutralidade zero da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2050.

*Com informações do repórter Marcelo Favali