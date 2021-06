CoronaVac é a vacina que mais previne mortes por Covid-19, diz pesquisa de ex-secretário

Levantamento feito por Wanderson de Oliveira aponta que o imunizante produzido pelo Instituto Butantan é o que mais protege contra casos graves da doença

Um levantamento sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 aponta que a CoronaVac é o imunizante que mais protege contra casos graves da doença. O estudo foi feito pelo secretário de serviços integrados de saúde do Supremo Tribunal Federal (STF), Wanderson de Oliveira. Segundo a pesquisa, a vacina produzida pelo Instituto Butantan previne até 97% das mortes de pessoas infectadas. O epidemiologista usou dados do sistema Open Data Sus, do Ministério da Saúde. Os números também indicam que a CoronaVac tem 50% de eficácia para casos muito leves e 78% para casos leves que requerem atendimento médico. O levantamento também analisou as taxas de eficácia contra casos graves de outras vacinas. De acordo com o estudo, a AstraZeneca protege 90%, a Pfizer 80%, a Janssen 85% e a Sputnik V 85%. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre a pesquisa.

*Com informações do repórter Vinicius Moura