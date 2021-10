MPF não vê irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato

Em apuração interna, PGR não encontrou elementos de ilegalidade nas negociações para o acordo com a empresa

Claudia Martini/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 12/06/2021 Defesa de Lula questionou a regularidade de procedimentos adotados por procuradores em contato com autoridades de outros países nas tratativas para a colaboração da Odebrecht no âmbito da Lava Jato



Após investigação solicitada pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), a corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) concluiu que não houve irregularidades no acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. Os advogados de Lula questionaram a regularidade de procedimentos adotados por procuradores em contato com autoridades de outros países nas tratativas para a colaboração da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, que investigou um megaesquema de corrupção na Petrobrás, durante os governos do petista e sua sucessora, Dilma Rousseff. O questionamento da defesa teve como base as mensagens apreendidas na operação Spoofing, obtidas depois da invasão hacker em celulares de diversas autoridades, entre as quais procuradores da Lava Jato. A apuração interna foi conduzida pela Procuradoria-geral da República (PGR) e não encontrou elementos que indicassem ilegalidades nas negociações para o acordo com a empresa e defendeu o arquivamento da investigação.

*Com informações da repórter Leticia Ticianeli