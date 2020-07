Covas nega ‘campanha antecipada’ com aumento de presença em inaugurações

Na segunda-feira, o prefeito apresentou o recapeamento da Avenida Governador Carvalho Pinto, na zona leste de São Paulo

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Covas, no entanto, negou qualquer preocupação com as eleições municipais e disse que mantem o foco no combate ao coronavírus



Com um discurso cauteloso, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse nesta segunda-feira (20) que ainda é cedo pensar em campanha e na formação da chapa para as eleições de novembro. Nas últimas semanas, no entanto, o tucano aumentou o ritmo de aparições públicas, participando quase que diariamente das entregas de obras e entrevistas. Na segunda-feira, ele apresentou o recapeamento da Avenida Governador Carvalho Pinto, na zona leste da cidade. Covas, no entanto, negou qualquer preocupação com as eleições municipais e disse que mantem o foco no combate ao coronavírus.

A Avenida Governador Carvalho Pinto, importante via de ligação da Zona Leste, recebeu uma nova camada de asfalto nos 6 km de extensão. A área pertence ao distrito da Penha, que recebeu 21 km de recapeamento durante a gestão do atual prefeito. De novembro de 2017 a junho deste ano, 341 vias foram recapeadas, o que significa uma área de 557 km de extensão de asfalto renovado.

*Com informações do repórter Victor Moraes